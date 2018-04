Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в розыгрыше Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», сообщает ТАСС.

Таким образом, Салах установил клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше еврокубка. 25-летний египтянин стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить десять мячей в ходе еврокубкового сезона.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2. В составе «мерсисайдцев» дубль оформили Салах и Роберто Фирмино, еще один мяч забил сенегалец Садио Мане. У римской команды отличился Эдин Джеко и Диего Перотти, реализовавший пенальти.

10 - Mohamed Salah has scored 10 goals in the Champions League this season, the most by a Liverpool player in a single season in European competition. King. pic.twitter.com/aJJkiIxis6