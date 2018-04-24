Назван состав тренировочных групп лыжников сезона-2018/19
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о составе тренировочных групп сезона-2018/19 годов. Об этом передает ТАСС.
В состав группы немецкого тренера Маркуса Крамера вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Иван Кириллов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Алиса Жамбалова, Евгения Шаповалова, Яна Кирпиченко и Елена Соболева.
В группе Юрия Бородавко будут тренироваться Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Владислав Вечканов, Егор Казаринов, Андрей Собакарев, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина.
В группу Олега Перевозчикова вошли Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Иван Якимушкин.
В группу Егора Сорина — Алексей Виценко, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин, Анна Нечаевская, Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина и Полина Некрасова.
Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России выдвинет кандидата на пост президента ОКР.