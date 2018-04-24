Шарапова хочет выступить на Олимпиаде-2020

Российская теннисистка Мария Шарапова хочет выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Было много разговоров об Олимпийских играх в Японии, некоторые даже говорят, что я собираюсь принять в ней участие, а некоторые говорят «нет».

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Забавно, когда люди говорят о тебе, когда ты на самом деле сам не знаешь, что будет. Хотела бы сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, случится ли это, и не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать», — цитирует Шарапову CNN.

24 апреля россиянка проведет свой первый за долгое время матч на турнире в Штутгарте. В соперницах Шараповой по первому кругу француженка Каролин Гарсия.

Ранее Шарапова пожаловалась на неуверенность в собственных силах.