36 очков Хардена помогли «Хьюстону» одержать третью победу над «Миннесотой»

«Хьюстон Рокетс» одержал разгромную победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе, завершилась со счетом 119:100 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Джеймс Харден, набравший 36 очков. Его одноклубник Клинт Капела оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов.

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У гостей дабл-дабл на счету центрового Карла-Энтони Таунса (22 очка и 15 подборов).

«Хьюстон» увеличил отрыв от «Миннесоты» в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в «Хьюстоне» 26 апреля.

НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч

«Миннесота Тимбервулвз» (США, Миннеаполис) — «Хьюстон Рокетс» (США, Хьюстон) — 100:119 (21:21, 28:29, 20:50, 31:19)