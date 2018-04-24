Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин, также отличились Дмитрий Орлов, Деванте Смит-Пелли, Чандлер Стивенсон и Ларс Эллер. У хозяев две шайбы забросил Ник Фолиньо, еще один гол на счету Пьер-Люка Дюбуа.

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Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.

В следующем раунде «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 6-й матч

«Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

0:1 – Орлов (Нисканен, Стивенсон) – 12:12;

1:1 – Фолиньо (Мюррей, Коул) – 28:40;

1:2 – Овечкин (Орпик, Юус) – 32:50;

1:3 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 38:23 (5x4);

2:3 – Дюбуа (Калверт) – 42:25;

2:4 – Смит-Пелли – 43:56;

2:5 – Стивенсон (Бигл, Орпик) – 45:30 (4x5);

3:5 – Фолиньо (Дженнер, Бьеркстранд) – 48:22;

3:6 – Эллер (Бигл) – 59:46 (en)