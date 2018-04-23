Баскетболист испанского клуба упал в обморок во время матча

Форвард испанской «Уникахи» Джефф Брукс потерял сознание во время матча национального первенства с «Валенсией», передает «Советский спорт».

В ходе последней четверти встречи Брукс почувствовал себя плохо и упал в обморок. Врачи оказали ему скорую помощь и отвезли баскетболиста в больницу.

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«Сначала я подумал, что он столкнулся с кем-то головами. Но оказалось, что он просто упал сам по себе. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло. Но все это очень неприятно», — заявил после матча тренер «Уникахи» Жоан Пласа.

По информации пресс-службы клуба, игрок пришел в сознание, находясь в госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист команды «Гранд-Рапидс» скончался через несколько дней после того, как у него остановилось сердце во время матча.