ККК рассмотрит удар капитана «Краснодара» ногой по лицу Витиньо в матче с ЦСКА

Руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников сообщил, что комиссия примет на рассмотрение эпизод, который произошел во время матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром». В ходе встречи капитан «быков» Андреас Гранквист ногой ударил бразильского форварда красно-синих Витиньо по лицу.

«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА — «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс», — цитирует Левникова «Чемпионат.com».

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Заседание состоится 24 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.