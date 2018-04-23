ККК рассмотрит удар капитана «Краснодара» ногой по лицу Витиньо в матче с ЦСКА
Руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников сообщил, что комиссия примет на рассмотрение эпизод, который произошел во время матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром». В ходе встречи капитан «быков» Андреас Гранквист ногой ударил бразильского форварда красно-синих Витиньо по лицу.
«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА — «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс», — цитирует Левникова «Чемпионат.com».
Заседание состоится 24 апреля.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.
ККК не оставила без внимания кунг-фу Гранквиста ‼️https://t.co/tkvZRnaTgA pic.twitter.com/yRAMd9gHL6— Чемпионат (@championat) 23 апреля 2018 г.