«Локомотив» не сумел обыграть «Уфу» в матче РФПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает ТАСС.

Для команды Юрия Семина это вторая нулевая ничья в чемпионате подряд.

По итогам тура «железнодорожники» продолжают возглавлять турнирную таблице РФПЛ, имея в своем активе 57 очков. «Уфа» с 36 баллами располагается на шестой позиции.

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В следующем туре «Локомотив» проведет гостевой матч с «Краснодаром». «Уфа» на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровском», который досрочно вылетел из Премьер-лиги. Встречи состоятся 30 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:0