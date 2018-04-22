Российские хоккеисты потерпели первое поражение на юниорском чемпионате мира

Юниорская сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу финнов, сообщает ТАСС.

В составе российской команды авторами заброшенных шайб стали Александр Жабреев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Дорофеев.

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У сборной Финляндии дубль оформил Никлас Нордгрен, еще по одному голу на свой счет записали Кристиан Танус, Сампо Ранта и Пеэтро Сеппяля.

U18 ЧМ-2018

Финляндия — Россия — 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

1:0 — Нордгрен (Котканиеми, Какко) — 04:52,

1:1 — Жабреев (Журавлев, Дорофеев) — 06:09,

1:2 — Марченко (Журавлев, Мифтахов) — 08:12 (5x4),

2:2 — Танус (Хонка, Ранта) — 11:29,

2:3 — Морозов (Журавлев, Жабреев) — 35:54 (5x4),

2:4 — Дорофеев (Марченко) — 36:55,

3:4 — Ранта (Невасаари, Котканиеми) — 39:51 (5x4),

4:4 — Сеппяля (Танус) — 47:20,

5:4 — Нордгрен (Кокконен, Котканиеми) — 52:55