Гол Дзюбы принес «Арсеналу» ничью с «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает «Советский спорт».

В составе хозяев отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба. У «Зенита» мячами отметились Леандро Паредес и дублем Далер Кузяев.

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Арендованный у «Зенита» Дзюба, который на пару с «Арсеналом» заплатили по пять млн рублей для участия футболиста в игре, сделал еще голевую передачу.

На 78-й минуте за вторую желтую карточку был удален Горбатенко.

«Зенит» набрал 49 очков и занимает в таблице третье место. «Арсенал» с 36-ю баллами поднялся на шестую строчке.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3

Голы: 1:0 — Горбатенко, 3; 1:1 — Паредес, 36; 2:1 — Ткачев, 45; 2:2 — Кузяев, 82; 2:3 — Кузяев, 84; 3:3 — Дзюба, 88