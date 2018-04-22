Обвиненная в допинге бобслеистка Сергеева считает себя невиновной

Российская бобслеистка Надежда Сергеева прокомментировала ситуацию с обнаружением у нее допинга во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Слова спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня есть такая особенность: при нагрузке случается сбой в сердечном ритме. Я его никак не ощущаю, ни в обычной жизни, ни в тренировках. Но каждый раз при прохождении углубленного медицинского обследования это всплывает. Мне дают условный допуск, потом вешают на сутки монитор, который отслеживает работу сердца, анализируют результаты, и дальше я спокойно выступаю.

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В сентябре 2017 года случилось то же самое. Меня допустили условно и дообследование с монитором назначили на декабрь. 19-20 декабря я прилетела в Москву и, как положено, ходила с монитором. Но получилось так, что накануне на сборе в Австрии у меня сильно заклинило поясницу. В подтверждение этому могу показать МРТ, которое я делала в тот же день в клинике ФМБА», — сказала Сергеева.

Она не понимает, почему в прессе ее сделали «какой-то больной».

«Мне не нужно было принимать никаких препаратов. И вообще, когда в Пхенчхане нашли триметазидин, мой первый вопрос был: «Что это вообще такое?» Полезла в интернет узнавать, что за препарат, и когда увидела, что это что-то сердечное, была в шоке. Думала: это что, злая шутка какая-то?

Поймите, мне этот препарат не показан, мне никто и никогда его даже не выписывал. Единственное лечение, которое рекомендовал мне московский кардиолог, это есть побольше бананов», — добавила спортсменка.

Ранее в федерации бобслея России прокомментировали недопуск Сергеевой к ОИ-2018.