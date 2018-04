Нападающий «Вашингтона» встретился с девочкой, которой дарил шайбу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли встретился с девочкой, которой подарил шайбу перед вторым матчем серии с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает «Советский спорт».

Видео с шестилетней девочкой Килан Моксли стало хитом интернета. На пятую игру в серии Килан и ее семья были приглашены в качестве специальных гостей владельца «столичных» Теда Леонсиса.

Перед стартом матча Килан попросили завести трибуны, несколько раз прокричав в микрофон: «Вперед, «столичные!».

«Это было очень весело!», — с улыбкой сказала девочка.

После матча Килан была приглашена в раздевалку «Вашингтона», где Коннолли сделал ей еще один подарок, презентовав свою клюшку.

Great to have Keelan, Patrick and Andi back to kick off Game 5! #ALLCAPS pic.twitter.com/wvZLLuN5KH