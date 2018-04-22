Российский стрелок Дрягин выиграл этап Кубка мира с мировым рекордом

Россиянин Александр Дрягин победил в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, установив мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

В финале Дрягин завоевал золото с результатом 251,2 очка, побив мировой рекорд на 0,2 балла. Ранее рекорд принадлежал россиянину Владимиру Масленникову.

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Масленников (250,2) в финале стал вторым. Третье место занял венгр Иштван Пени (228,5).

Этап Кубка мира проходит в южнокорейском городе Чханвон.

Пулевая и стендовая стрельба. Кубок мира. Чханвон

1. Александр Дрягин (Россия) — 251,2

2. Владимир Масленников (Россия) — 250,2

3. Иштван Пени (Венгрия) — 228,5