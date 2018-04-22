«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции со счетом 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36). Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча был признан форвард гостей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов.

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Еще один дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов на свой счет записал испанский форвард хозяев Никола Миротич.

Таким образом, «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА. Окончательный счет в серии стал 4-0.

НБА — плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч

Нью-Орлеан Пеликанс (Нью-Орлеан) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Портленд) — 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36)