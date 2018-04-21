Федерация велоспорта поможет семье погибшей Плужниковой

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что федерация окажет материальную поддержку семье погибшей велогонщицы Лидии Плужниковой.

«На сборах планировал посмотреть за ее выступлением. Но, к сожалению, немного приболел — и поездка отложилась. В понедельник я буду на месте. А пока старший тренер команды Светлана Денисенко поговорит с родителями Плужниковой и поможет организовать перевоз тела. После этого мы проведем собрание и определим, чем федерация может помочь семье погибшей», — цитирует Екимова RT.

Ранее сообщалось, что автомобилист насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу.