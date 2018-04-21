«Колорадо» победил «Нэшвилл» в матче Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции. Об этом сообщает «Советский спорт».

Голкипер «Колорадо» Эндрю Хэммонд отразил 44 из 45 бросков и стал главным героем матча.

Реклама

Победную шайбу за 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча забросил форвард «Эвеланш» Свен Андригетто.

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч

Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — Колорадо Эвеланш (Денвер) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)