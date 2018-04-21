Российский форвард Чехович заключил контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Российский форвард Иван Чехович подписал контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс», который начнет действовать со следующего сезона. Об этом сообщает газета «Известия».

«Горд подписать мой первый контракт с «Сан-Хосе». Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне», — написал в своем твиттере Чехович.

Ранее «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс» в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующую стадию Кубка Стэнли.