Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу. Его партнер по команде Евгений Кузнецов стал автором гола и записал на свой счет две результативные передачи. Также у победителей отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон. В составе хозяев шайбу забросил Бун Дженнер.

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Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.

Следующая встреча пройдет 21 апреля в столице США.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч

«Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 — Уилсон (Кузнецов) — 06:16;

0:2 — Оши (Овечкин, Карлсон) — 29:19 (5x4);

0:3 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) --42:49;

1:3 — Дженнер (Андерсон) — 46:22;

1:4 — Кузнецов — 57:41 (en)