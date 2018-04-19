Вторая ракетка мира может бойкотировать турнир в США из-за угроз семье

Вторая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки может бойкотировать турнир в Майами в следующем сезоне из-за оскорблений и угроз болельщиков в адрес ее близких. Слова Возняцки приводит The Telegraph.

«Четыре или пять дней после этого я отвратительно спала и очень плохо себя чувствовала. Мой парень Дэвид Ли был рядом со мной. Он тоже считает, что так быть не должно, не по этой причине мы играем.

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После игры мне пришлось объяснять плачущим племяннице и племяннику Дэвида, что это ненормально, люди не должны так себя вести. Было неприятно, поэтому в следующем году мне нужно решить, хочу ли я возвращаться в Майами.

Теннис — это великий вид спорта, семейный и для всех поколений. Это спорт с замечательными болельщиками и традициями. Но произошедшее в Майами было просто ужасно. Я надеюсь, такого мне больше не придется пережить подобное», — сказала Возняцки.

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка была дисквалифицирована за допинг.