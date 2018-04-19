Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»

«Питтсбург Пингвинз» нанес разгромное поражение «Филадельфии Флайерз» в четвертом матча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Евгений Малкин, Фил Кессел, Крис Летанг, Сидни Кросби и Райли Шиэн.

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Также на счету российского форварда результативная передача.

«Питтсбург» находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф. В серии до четырех побед «пингвины» ведут со счетом 3-1.

Следующая встреча между командами пройдет в Питтсбурге 21 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 4-й матч

«Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

0:1 — Малкин (Кросби, Кессел) – 04:33 (5x4);

0:2 — Кессел (Малкин) - -14:37;

0:3 — Летанг (Гюнцель) — 28:04;

0:4 — Кросби (Гюнцель, Симон) — 30:56;

0:5 — Шиэн (Мяяття, Астон-Риз) — 55:46