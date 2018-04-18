«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в рамках перенесенного матча 23-го тура чемпионата России. Об этом сообщает «Советский спорт».

Доменико Кришито реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 88-й минуте Тони Шуньич сравнял счет в матче.

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«Зенит» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Динамо» (31) — 11-е. Точку в матче поставил защитник хозяев Илья Скроботов.

Россия — Премьер-Лига. 23-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 2 : 1

Голы: 1:0 – Кришито – 57 (пен), 1:1 – Шуньич – 88, 2:1 – Скроботов – 90+3

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.