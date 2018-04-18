Бывший вратарь «Интера» Сезар объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь миланского «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Последняя игра будет для меня замечательной, этим завершится огромный этап моей жизни. Последние 20 лет превзошли мои детские мечты.

Реклама

Даже будучи ребенком, я не представлял себе такой карьеры. В субботнем матче я отдам дань тем, кто помог мне достичь всего в футболе, — команде «Фламенго» и ее болельщикам», — приводит слова Сезара Sky Sport Italia.

Игрок завершит карьеру после матча второго тура чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Атлетико Минейро», который сотсоится 21 апреля.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о желании трех игроков клуба завершить карьеру.