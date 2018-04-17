Глава Союза биатлонистов Норвегии сообщил о недоверии к России

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал расследование о допинговых делах в отношении Международного союза биатлонистов (IBU) и его главы Андерса Бессеберга. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Это ужасно для спорта. Будет еще больше разрозненности в биатлоне, и будет больше негатива по отношению к России. Уже в декабре 2016 года мы направили в Международный союз биатлонистов (IBU) письмо с просьбой перенести все соревнования из России.

Реклама

В этом году мы также заявляли, что состязания должны быть перенесены. Мы пытались привлечь другие страны, включая Германию и Францию, чтобы отменить поездку в Россию. Мы не доверяем России. Считаем, что там было слишком много всего», — цитирует Шлоквика VG.

Он отметил, что считает Бессеберга невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. По словам Шлоквика, Бессеберг не нарушал антидопинговых правил и старался бороться с допингом, вопреки тем обвинениям, которые были выдвинуты в его адрес.

«То, что происходит сейчас — для нас абсолютная новость. То, как Бессеберг построил биатлон, было фантастикой. До тех пор, пока его вина не доказана, он остается невиновным. Мы чувствуем, что он был честен в борьбе с допингом, хотя мог бы сделать больше в ситуации с Россией», — добавил Шлоквик.

Ранее сообщалось, что Бессеберга подозревают в использовании проституток на российские деньги.