«Торонто» победил «Бостон» и сократил счет в серии плей-офф НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней площадке победил «Бостон Брюинз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отличился Патрик Марло, по одной шайбе забросили Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюс. У «Бостона» отметились Адам МакКуэйд и Здено Хара.

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Счет в серии до четырех побед сократился до 2:1 в пользу «Бостона». Четвертый матч также пройдет в Торонто 20 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 3-й матч

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

1:0 — ван Римсдайк (Райлли, Бозак) — 17:05 (5х4)

1:1 — МакКуайд (Шаллер) — 23:06

2:1 — Марло (Райлли, Марнер) — 23:49

2:2 — Хара (Холден, Курали) — 26:19

3:2 — Мэттьюс (Хайман, В. Нюландер) — 34:47

4:2 — Марло (Плеканец, Марнер) — 56:25