Экс-генсек РФС сравнил результаты «Динамо» с российским рублем

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в московском дерби в рамках 26 тура чемпионата России.

«Стабильность — это признак мастерства, а у «Динамо» много новых игроков, команда только формируется, поэтому о стабильности речи быть не может.

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Отсюда и такие волатильные результаты — еще более волатильные, чем российский рубль.

В XXI веке команда утратила свои позиции и сейчас является в лучшем случае середнячком, а на самом деле уже и аутсайдером.

По этой причине «Локомотив» на фоне отличной работы главного тренера Юрия Семина и гармоничного развития клуба был безусловным фаворитом встречи. Так что результат для меня был совершенно предсказуем», — заявил Воробьев.

Полный текст интервью бывшего генсека РФС можно прочитать здесь.

Ранее «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 4:0.