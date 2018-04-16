СМИ: Абрамович может попасть под санкции британских властей

Владелец лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович может оказаться в санкционном списке британских властей. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Times со ссылкой на окружение премьер-министра Терезы Мэй, специальные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.

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В январе 2018 года власти получили право на доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. В случае, если российские бизнесмены не станут раскрывать происхождение капитала, на их имущество может быть наложен арест.

Абрамович является владельцем «Челси» с 2009 года.