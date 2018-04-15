Глава UFC назвал бойца Порье претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье одним из претендентов на титул чемпиона в легком весе. Об этом сообщает ТАСС.

«Порье определенно в числе претендентов. Он был одним из бойцов, о которых мы думали, когда искали соперника Нурмагомедову, но мы не хотели испортить турнир в Глендейле.

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Хорошо, что мы этого не сделали», — приводит слова Уайта портал MMA Junkie.

Порье на турнире UFC в Глендейле 15 апреля техническим нокаутом одержал победу над соотечественником Джастином Гетджи.

Ранее сообщалось, что на турнире в Глендейле российский боец Муслим Салихов одержал первую победу в UFC нокаутом.