«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми

Казанский «Рубин» на выезде разгромил пермский «Амкар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Проходившая на стадионе «Звезда» встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0, сообщает ТАСС.

Дублем в команде Курбана Бердыева отметился иранский форвард Сердар Азмун. Еще один гол на счету Олега Кузьмина.

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Эта победа стала для «Рубина» второй подряд.

Россия. Премьер-Лига. 26-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Рубин» (Казань) — 0:3

Голы: 0:1 — Азмун, 24; 0:2 — Азмун, 39; 0:3 — Кузьмин, 77