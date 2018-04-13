Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына и сел в тюрьму

Житель Кировской области, который является фанатом московского ЦСКА, приговорен к четырем годам тюремного заключения за нападение на своего сына, болеющего за «Спартак», передает «РИА Новости».

По информации региональной прокуратуры, мужчина вступил в конфликт с ребенком и нанес ему удар ножом в грудь.

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«Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК «Спартак» — произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года. В результате конфликта ребенок был доставлен в больницу.

54-летний мужчина был признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. По итогам судебного заседания, он был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.