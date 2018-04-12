Хет-трик Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на домашней арене обыграл «Филадельфию Флайерз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с разгромным счетом 7:0.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сумел оформить хет-трик. Нападающий хозяев Джейк Гюнцель отличился голом и тремя результативными передачами. Голкипер Мэтт Мюррей отразил 22 броска по воротам и оформил 5-й шат-аут в карьере в плей-офф.

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Российский нападающий победителей Евгений Малкин забил гол и нанес четыре удара по воротам при показателе полезности «+2».

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч

Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Раст (Летанг, Гюнцель) – 02:38 (5x5),

2:0 – Хагелин (Хернквист, Шиэн) – 10:07 (5x5),

3:0 – Малкин (Хагелин) – 14:09 (5x5),

4:0 – Гюнцель (Брассар, Шири) – 27:50 (5x4),

5:0 – Кросби (Дюмулин, Гюнцель) – 29:01 (5x5),

6:0 – Кросби (Шульц, Гюнцель) – 47:41 (5x5),

7:0 – Кросби (Дюмулин) – 50:42 (5x5)