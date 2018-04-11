«Голден Стэйт» потерпел самое крупное поражение для чемпиона НБА за 12 лет

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр Reuters

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» стал первым за 12 лет обладателем трофея, уступившим с разницей в 40 очков. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, поражение от «Юты Джаз» стало самым крупным под руководством Стива Керра, который возглавил клуб в 2014 году.

Реклама

Таких поражений чемпион не терпел с сезона-2006/07, когда «Майами Хит» уступил «Чикаго Буллз» с разницей в 42 очка.

«Голден Стэйт» занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. Розыгрыш нового трофея стартует 14 апреля.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Сиксерс» побила клубный рекорд по продолжительности победной серии в НБА.