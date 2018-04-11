«Голден Стэйт» потерпел самое крупное поражение для чемпиона НБА за 12 лет

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» стал первым за 12 лет обладателем трофея, уступившим с разницей в 40 очков. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, поражение от «Юты Джаз» стало самым крупным под руководством Стива Керра, который возглавил клуб в 2014 году.

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Таких поражений чемпион не терпел с сезона-2006/07, когда «Майами Хит» уступил «Чикаго Буллз» с разницей в 42 очка.

«Голден Стэйт» занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного сезона и вышел в плей-офф. Розыгрыш нового трофея стартует 14 апреля.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Сиксерс» побила клубный рекорд по продолжительности победной серии в НБА.