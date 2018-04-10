20-летний борец одним ударом убил жителя Калужской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Балабаново Калужской области 20-летним спортсменом.

«СКР региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Реклама

Ранним утром между потерпевшим и компанией молодых людей произошел конфликт. Потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вывели на улицу. Затем молодой спортсмен нанес ему удар в голову, после чего тот скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер выразил желание убить своего соперника на ринге во время поединка.