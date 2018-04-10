Боксер Джошуа не заинтересован в поединке с Поветкиным в 2018 году

Чемпион мира по боксу по трем престижным версиям британец Энтони Джошуа не заинтересован в проведении поединка с россиянином Александром Поветкиным в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня не интересует Поветкин, мне интересен бой с Уайлдером (Деонтей, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) — «Газета.Ru»). Но я хочу сохранить все пояса.

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Надеюсь, бой с Поветкиным может быть перенесен на 2019 год», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

1 апреля Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам и объединил три титула: Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой «супер», Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Оставшийся пояс WBC принадлежит американцу Уайлдеру.

Ранее WBA назначила Поветкина претендентом на титул.