Глава ФПЛДР: иностранцы поддерживают идею проведения соревнований в России

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский объявил об отсутствии препятствий для проведения этапа Кубка мира сезона-2018/19 среди женщин в Нижнем Тагиле.

«В декабре мы традиционно провели этап мужского Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле. В прошедшем сезоне на соревнования приехало рекордное количество представителей стран-участников — 19. Поэтому с точки зрения политической ситуации у нас проблем нет — абсолютно никаких санкций к нам не применено.

Реклама

Наоборот, иностранные команды, а тем более Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС), нас поддерживают в плане проведения международных стартов на территории России», — цитирует Дубровского газета «Известия».

Ранее генеральный директор Всемирное антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация будет делать все возможное для запрета проведения спортивных соревнований в России.