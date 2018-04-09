Норвежский лыжник Нортуг может предстать перед судом за посты в инстаграме

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг может понести наказание за свои посты в инстаграме. Об этом сообщает «Советский спорт».

Нортуг призвал посадить в тюрьму, обвиняющегося в изнасиловании игрока «Мальде» во время матча чемпионата Норвегии по футболу с «Русенборгом». Затем спортсмен удалил свою запись, однако добавил новую с подписью: «Некто должен быть заключен в тюрьму».

Реклама

Адвокат обвиняемого в изнасиловании игрока Ойвинд Панцер Иверсен заявил о возможной подаче иска на лыжника.

«Нортуг перешел все границы, это нарушение чести и достоинства моего клиента. Я еще не обсуждал ситуацию с моим клиентом, но мы обязательно обговорим, будем ли мы подавать иск в суд против Нортуга о возмещении ущерба», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Ранее Нортуг не был включен в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпийские игры 2018 года.