Бывший игрок сборной Англии рассказал о негативном отношении СМИ к России

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Перед каждым чемпионатом мира в прессе много негатива, это нормально. Но как только будет нанесен первый удар по мячу, все об этом забудут и сконцентрируются на футболе», — заявил Кэмпбелл.

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Бывший игрок также выразил уверенность в том, что Россия создаст все условия для проведения чемпионата.

«Главное, чтобы у организаторов была уверенность, что основные аспекты подготовлены на высшем уровне - безопасность, транспорт, размещение. Чемпионат мира - это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кэмпбелл станет почетным гостем во время открытия Парка чемпионата мира 2018 года в Волгограде.