Виньо уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» приняло решение отправить в отставку Алена Виньо с поста главного тренера команды, сообщает ТАСС.

В текущем сезоне регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2010 года не смогли выйти в стадию плей-офф.

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По итогам «регулярки» подопечные Виньо набрали 77 очков в 82 матчах.

56-летний канадский специалист возглавил «Рейнджерс» в 2013 году. В 2014 году его команда вышла в финал Кубка Стэнли, где проиграла в пятиматчевом противостоянии «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» на своем льду одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:0.