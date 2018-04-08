«Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» благодаря дублю Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду добился победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Еще по одной шайбе забросили Никлас Бекстрем, Михал Кемпны и Андре Бураковски.
У гостей авторами голов стали Нико Хишир, Майлз Вуд и Патрик Марун.
Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
1:0 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) — 02:21,
1:1 — Хишир (Марун, Сиверсон) — 08:10,
2:1 — Бекстрём (Коннолли, Карлсон) — 19:32,
3:1 — Кемпны (Герсич, Стивенсон) — 23:44,
3:2 — Вуд (Марун, Заха) — 39:07
3:3 — Марун (Заха, Вуд) — 42:04,
4:3 — Овечкин — 45:11,
5:3 — Бураковски (Кемпны) — 51:50