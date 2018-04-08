«Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» благодаря дублю Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду добился победы над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин. Еще по одной шайбе забросили Никлас Бекстрем, Михал Кемпны и Андре Бураковски.

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У гостей авторами голов стали Нико Хишир, Майлз Вуд и Патрик Марун.

Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

1:0 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) — 02:21,

1:1 — Хишир (Марун, Сиверсон) — 08:10,

2:1 — Бекстрём (Коннолли, Карлсон) — 19:32,

3:1 — Кемпны (Герсич, Стивенсон) — 23:44,

3:2 — Вуд (Марун, Заха) — 39:07

3:3 — Марун (Заха, Вуд) — 42:04,

4:3 — Овечкин — 45:11,

5:3 — Бураковски (Кемпны) — 51:50