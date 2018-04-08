Французский баскетбольный клуб увековечил номер россиянки Корстин
Французский баскетбольный клуб «Бурж» вывел из обращения номер россиянки Илоны Корстин, которая ныне является генеральным директором Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС.
«Спасибо «Буржу», за то, что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба», — написала Корстин в своем твиттере.
Руководство клуба «Бурж» приняло решение поднять свитер с номером «10» под своды арены клуба. Корстин выступала за французскую команду в период с 1998 по 2003 год. В составе «Буржа» она дважды становилась чемпионом национального чемпионата (1999 и 2000 годы), а также один раз выигрывала Евролигу в 2001 году.
Корстин является обладательницей двух бронзовых медалей Олимпийских игр (2004 и 2008). В июле 2013 года она объявила о завершении своей профессиональной карьеры.
Merci Bourges @BourgesBasket pour la remise de mon maillot parmi les légendes de tango������Спасибо Буржу, за то что помнят и ценят мой вклад в историю побед клуба. pic.twitter.com/e4DNVMklrd— Ilona Korstin (@IlonaK10) 7 апреля 2018 г.