В результате ДТП в Канаде погибло 14 хоккеистов

В результате ДТП, в котором столкнулись автобус команды «Гумбольдт Бронкос» и грузовик. погибло 14 хоккеистов. Об этом сообщает FoxNews.

Отмечается, что еще 14 игроков находятся в госпитале, трое из них в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 28 человек.

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Все хоккеисты были в возрасте от 16 до 21 года. Матч с «Нипавин Хоукс», на который и направлялся автобус, был отменен.

Свои соболезнования по поводу трагедии выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Федерация хоккея Канады.

Полиция и следователи выясняют причины трагедии.