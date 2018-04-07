Российские керлингисты не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира в США

Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 9:4 в пользу корейцев.

В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. Артем Шмаков остался в запасе.

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Таким образом, россияне, которые потерпели свое седьмое поражение на турнире, опустились на восьмое место в турнирной таблице и потеряли шансы выйти в плей-офф.

Всего в турнире принимает участие 13 команд. Две лучшие напрямую выходят в плей-офф чемпионата мира, а сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыгрывают еще две путевки через дополнительный раунд.