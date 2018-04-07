Российские керлингисты уступили голландцам на чемпионате мира в США
Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Нидерландов в матче предварительного раунда чемпионата мира в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу голландских спортсменов.
В составе российской команды выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов. Артем Шмаков остался в запасе.
Перед заключительным матчем раунда россияне седьмое место со сборной США и имеют в своем активе пять побед при шести поражениях.
Всего в турнире принимает участие 13 команд. Две лучшие напрямую выходят в плей-офф чемпионата мира, а сборные, занявшие места с третьего по шестое, разыгрывают еще две путевки через дополнительный раунд.
В последнем туре сборная России сыграет с командой Южной Кореи. Матч состоится 7 апреля.