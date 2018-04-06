Олимпийская сборная России по хоккею разгромила Германию в Еврочеллендже

Олимпийская сборная России обыграла команду Германии со счетом 4:1 в рамках Еврочелленджа. Об этом сообщает ТАСС.

В составе российской сборной дубль оформил Артем Ильенко. По одной шайбе в свой актив принесли Кирилл Семенов и Алексей Береглазов.

Хоккей. Товарищеские матчи (сборные)

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Россия (олимп.) — Германия — 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1)1:0 – Ильенко (Падакин) – 09:11 (5x5)2:0 – Семенов (Елесин, Трямкин) – 22:53 (5x3)3:0 – Ильенко (Кошелев) – 32:10 (5x5)3:1 – Михаэлис (Увира) – 49:03 (5x5)4:1 – Береглазов (Михеев, Кагарлицкий) – 54:07 (5x4)

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ назначил форварда «Северстали» Дмитрия Каргалицкого капитаном национальной команды на матчи Евровызова.