Братья Седины признаны первыми звездами игрового дня НХЛ

Форварды «Ванкувер Кэнакс» братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седины признаны первыми звездами игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

В своем последнем домашнем матче с «Аризоной Койотс» (4:3, ОТ) на их счету четыре очка. Даниэль забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, а Хенрик дважды ему ассистировал.

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Второй звездой стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун, который в победном матче с «Миннесотой Уайлд» (5:4, ОТ) забросил четыре шайбы, одна из которых стала победной в дополнительном периоде.

Замкнул тройку призеров форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, отличившийся двумя шайбами и одной передачей в победном поединке с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4, ОТ). Одну из шайб Кессел забросил в овертайме.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» и «Нью-Джерси Дэвилз» вышли в плей-офф.