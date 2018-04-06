Два бойца не смогут выступить на турнире UFC из-за полученных при нападении травм

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Два бойца смешанного стиля (MMA) Майкл Кьеза и Рэй Борг не смогут выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 из-за травм, полученных при нападении ирландца Коннора Макгрегора и его команды на автобус со спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.

«Майкл Кьеза, получивший несколько порезов на лице, не допущен до поединка Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен.

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Рэй Борг также не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы», — говорится в в официальном заявлении UFC.

Спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов, у которого недавно произошла стычка в отеле с Хабибом Нурмагомедовым, снят с турнира.

Ранее сообщалось, что сам Макгрегор арестован в связи с нападением.