Два бойца не смогут выступить на турнире UFC из-за полученных при нападении травм
Два бойца смешанного стиля (MMA) Майкл Кьеза и Рэй Борг не смогут выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 из-за травм, полученных при нападении ирландца Коннора Макгрегора и его команды на автобус со спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.
«Майкл Кьеза, получивший несколько порезов на лице, не допущен до поединка Атлетической комиссией штата Нью-Йорк и медицинским департаментом UFC. Его бой против Энтони Петтиса отменен.
Рэй Борг также не допущен до своего поединка из-за повреждения роговицы», — говорится в в официальном заявлении UFC.
Спарринг-партнер Макгрегора Артем Лобов, у которого недавно произошла стычка в отеле с Хабибом Нурмагомедовым, снят с турнира.
Ранее сообщалось, что сам Макгрегор арестован в связи с нападением.