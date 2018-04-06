Боец Лобов официально снят с турнира UFC 223

Официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сара Тэйлор сообщила, что боец Артем Лобов, вместе с Конором Макгрегором участвовавший в нападении на автобус с бойцами организации, снят с турнира UFC 223. Слова Тэйлор приводит ТАСС.

«Мы подтверждаем, что Лобов исключен из мероприятия. Его соперник Алекс Касерес также не примет участие в турнире. Организация считает происшествие совершенно неприемлемым и в настоящее время работает над решениями, которые последуют», — отметила представитель.

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Боец Лобов, имеющий имеющий российское и ирландское гражданство, 7 апреля должен был провести поединок против американца Алекса Касереса.

Ранее сообщалось, что Макгрегор был арестован.