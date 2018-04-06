«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» и вышел в плей-офф НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Павел Заха и Майлз Вуд. У гостей шайбу забросил Вильям Нюландер.

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Эта победа позволила «Нью-Джерси» гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В последний раз «дьяволы» принимали участие в розыгрыше кубка Стэнли в 2012 году.

В следующем матче «Дэвилз» встретятся с на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Торонто» примет «Монреаль Канадиенс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто)

0:1 — Нюландер (Марло, Мэттьюс)— 06:56 (5x4);

1:1 — Заха (Марун) — 27:55;

2:1 — Вуд (Марун, Мюллер) — 37:02