«Нью-Джерси» обыграл «Торонто» и вышел в плей-офф НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Павел Заха и Майлз Вуд. У гостей шайбу забросил Вильям Нюландер.
Эта победа позволила «Нью-Джерси» гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. В последний раз «дьяволы» принимали участие в розыгрыше кубка Стэнли в 2012 году.
В следующем матче «Дэвилз» встретятся с на выезде с «Вашингтон Кэпиталз», а «Торонто» примет «Монреаль Канадиенс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (США, Ньюарк) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Канада, Торонто)
0:1 — Нюландер (Марло, Мэттьюс)— 06:56 (5x4);
1:1 — Заха (Марун) — 27:55;
2:1 — Вуд (Марун, Мюллер) — 37:02