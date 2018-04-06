Глава UFC считает инцидент с Макгрегором худшим в истории организации

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт считает инцидент с нападением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора на автобус с бойцами худшим событием в истории UFC, сообщает ТАСС.

«Это самая неприятная вещь, которая случалась с UFC. Ордер на арест Макгрегора уже выдан, его ищут», — цитирует Уайта MMAfighting.

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Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что боец Артем Лобов снят с турнира UFC 223 из-за участия в беспорядках.