Английский «Вэст Хэм Юнайтед» не заинтересован в трансфере Смолова

Английский «Вест Хэм Юнайтед» отказался от приобретения нападающего «Краснодара» и сборной России по футболу Федора Смолова, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Evening Standard, главный тренер клуба Дэвид Мойес рассматривает возможность трансфера полузащитника «Фулхэма» Тома Кэрни. 27-летний шотландец является приоритетной целью «молотобойцев». Кроме того, в английском клубе намерены сделать предложения о переходе еще двух игрокам «Фулхэма»: нападающему Александру Марковичу и защитнику Райану Фредериксу.

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Ранее в «Краснодаре» назвали вбросом информацию о возможном трансфере Смолова в «Вэст Хэм».

В текущем сезоне РФПЛ 28-летний форвард «быков» провел 17 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.