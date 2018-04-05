СМИ: Макгрегор атаковал автобус с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил беспорядки в одном из центров Нью-Йорка, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Советский спорт».
По информации MMAnytt.se, Макгрегор решил атаковать один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. В частности, отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.
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Также сообщается, что в результате беспорядков пострадал американец Майкл Кьеза.
Макгрегор брал ограждения и бросил их в автобус.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что ирландец проведет поединок в 2018 году.
Conor McGregor is a maniac pic.twitter.com/aXnRMpxVuX— Nathan (@WAFCNathan) 5 апреля 2018 г.